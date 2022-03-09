Мечта Роналду сбылась: Pepsi уходит из России

PepsiCo официально объявило о прекращении продаж в России, включая такие бренды как 7Up и Mirinda. Мы объявляем о прекращении продажи Pepsi-Cola и наших мировых брендов напитков в России, включая 7Up и Mirinda, — говорится в релизе компании.
PepsiCo официально объявило о прекращении продаж в России, включая такие бренды как 7Up и Mirinda. Мы объявляем о прекращении продажи Pepsi-Cola и наших мировых брендов напитков в России, включая 7Up и Mirinda, — говорится в релизе компании.
Свежие комментарии