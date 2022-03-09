Царьград

2 250 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • андрей конкин
    два раза был в макдоке - не понравилось. Я лучше в ресторан к узбекам схожу. Помойка такая. Западенцы нащупывают чем ...В Ростове закрыва...
  • Нина Толкачева
    Какая мразь их туда послала?! Его бы сына или внука в эту мясорубку отправить!Русские солдаты-с...
  • андрей конкин
    .. Это было и тупо и если отменили  я пару грамм прикуплю золотишка - не буду ничего покупать. Меня эта истерика беси...НДС на золото отм...

Мечта Роналду сбылась: Pepsi уходит из России

Мечта Роналду сбылась: Pepsi уходит из России

PepsiCo официально объявило о прекращении продаж в России, включая такие бренды как 7Up и Mirinda. Мы объявляем о прекращении продажи Pepsi-Cola и наших мировых брендов напитков в России, включая 7Up и Mirinda, — говорится в релизе компании.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх