США пообещали России все необходимое, если она вернется к зерновой сделке

Что еще 1101 последний раз хотим что бы нас обмаНУли ?????? Глухонемому покойнику больше веры чем им

tsan tsan

А что, можно попробовать, только, чуть переиначивая театрального монтёра Мечникова, сначала вы нам всё необходимое, а потом можно и поговорить за наше возвращение к зерновой сделке.