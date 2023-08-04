Хмм, жидам верить - что воду ситом мерять. **** США сделают все необходимое для обеспечения экспорта продовольствия из России, если она вернется к зерновой сделке.
США пообещали России все необходимое, если она вернется к зерновой сделке
Комментарии
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Светлана Филатова
Полная капитуляция ваших подопечных укров!!! 😱👎😡
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1 час.
фарид сабиров
Что еще 1101 последний раз хотим что бы нас обмаНУли ?????? Глухонемому покойнику больше веры чем им
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1 час.
tsan tsan
А что, можно попробовать, только, чуть переиначивая театрального монтёра Мечникова, сначала вы нам всё необходимое, а потом можно и поговорить за наше возвращение к зерновой сделке.
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1 час.
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