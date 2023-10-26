Акциз на медицинский спирт могут ввести в России в 2024 году

В 2024 году акциз могут распространить на весь производимый в России спирт, включая медицинский. Дополнительные поступления в бюджет оцениваются на уровне 15-20 миллиардов рублей, рассказал в беседе с РИА Новости замглавы Минфина Алексей Сазанов.