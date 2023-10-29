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Региональная Юридическая Служба

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Как правильно жаловаться приставам на коллекторов, которые угрожают из-за долгов?

Как правильно жаловаться приставам на коллекторов, которые угрожают из-за долгов?

Как правильно жаловаться приставам на коллекторов, которые угрожают из-за долгов? adminЧасто встречаются ситуации, когда должник длительное время не выполняет свои долговые обязательства и банк передаёт его долг коллекторам.

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