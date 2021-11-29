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Победы «Зенита» и «Динамо», задержания фанатов ЦСКА, русский подиум в лыжах, 3 ассиста Месси, 749-й гол Овечкина, волевая «Реала», ничья «Челси» и «МЮ», крах «Милана» и другие новости утра

Победы «Зенита» и «Динамо», задержания фанатов ЦСКА, русский подиум в лыжах, 3 ассиста Месси, 749-й гол Овечкина, волевая «Реала», ничья «Челси» и «МЮ», крах «Милана» и другие новости утра

Всем доброе утро, друзья. Мы бы могли пожелать особенного доброго утра болельщикам ЦСКА, потому что им сейчас это нужнее.

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