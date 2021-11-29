Всем доброе утро, друзья. Мы бы могли пожелать особенного доброго утра болельщикам ЦСКА, потому что им сейчас это нужнее.
Популярные статьи
- Могло быть гораздо хуже. Сборная России узнала соперников по стыковым матчам ЧМ-2022
- Интриги 16-го тура: «Зенит» попробует улучшить серию с московскими командами, «Спартак» – прервать серию без побед
- Победы «Зенита» и «Динамо», задержания фанатов ЦСКА, русский подиум в лыжах, 3 ассиста Месси, 749-й гол Овечкина, волевая «Реала», ничья «Челси» и «МЮ», крах «Милана» и другие новости утра
Свежие комментарии