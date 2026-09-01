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Царьград

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Ян Дилан раскрыл причину ухода из «Города Пятигорск» в 2011 году

Ян Дилан раскрыл причину ухода из «Города Пятигорск» в 2011 году

Экс-участник КВН «Город Пятигорск» Артур Диланян объяснил причины конфликта и временного ухода из команды в 2011 году.

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