В Ростовской области зафиксирован первый случай теплового удара. Как сообщает портал Donday.ru с ссылкой на заместителя министра здравоохранения Романа Банацкого, бригада скорой медицинской помощи провела реанимационные мероприятия для пациента в тяжёлом состоянии.
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