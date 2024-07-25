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В Ростовской области зафиксирован первый случай теплового удара

В Ростовской области зафиксирован первый случай теплового удара

В Ростовской области зафиксирован первый случай теплового удара. Как сообщает портал Donday.ru с ссылкой на заместителя министра здравоохранения Романа Банацкого, бригада скорой медицинской помощи провела реанимационные мероприятия для пациента в тяжёлом состоянии.

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