В Ростовской области зафиксирован первый случай теплового удара. Как сообщает портал Donday.ru с ссылкой на заместителя министра здравоохранения Романа Банацкого, бригада скорой медицинской помощи провела реанимационные мероприятия для пациента в тяжёлом состоянии.