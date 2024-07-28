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«Из разных миров»: в США объяснили, в чем главная проблема НАТО

«Из разных миров»: в США объяснили, в чем главная проблема НАТО

Огромная доля США в в военных расходах НАТО во времена Холодной войны создала у европейских стран историческую привычку полагаться на Вашингтон, пишет аналитик Военно-морского колледжа США Джеймс Холмс в статье для журнала The National Interest.

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