«Из разных миров»: в США объяснили, в чем главная проблема НАТО

Огромная доля США в в военных расходах НАТО во времена Холодной войны создала у европейских стран историческую привычку полагаться на Вашингтон, пишет аналитик Военно-морского колледжа США Джеймс Холмс в статье для журнала The National Interest.
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