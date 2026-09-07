Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Стратегия — дестабилизация России - Валерий Панов

Стратегия — дестабилизация России - Валерий Панов

Как Запад готовится к выборам в Госдуму РФВ Службе внешней разведки (СВР) РФ сообщили, что ЕС, а также ведущие страны Европы реализуют масштабную стратегию по дестабилизации ситуации в России в преддверии единого дня голосования в сентябре.

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