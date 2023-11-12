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Мировое обозрение

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Джонсон предложил проект для предотвращения шатдауна без помощи Украине и Израилю

Джонсон предложил проект для предотвращения шатдауна без помощи Украине и Израилю

США во второй раз за два месяца оказались на грани шатдауна. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон представил двухэтапный законопроект для предотвращения шатдауна (прекращение финансирования правительства).

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