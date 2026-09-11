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RH превзошла ожидания по выручке и прибыли во II квартале 2026 года и повысила годовой прогноз

RH превзошла ожидания по выручке и прибыли во II квартале 2026 года и повысила годовой прогноз

Американский ритейлер премиальной мебели и товаров для дома RH (бывший Restoration Hardware) опубликовал финансовые результаты за второй квартал 2026 фискального года.

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