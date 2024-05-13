В Северодвинске экологи проверят гаражные кооперативы

С сегодняшнего дня отдел экологии и природопользования администрации Северодвинска проводит инспекции территорий гаражно-строительных кооперативов города на соответствие санитарно-эпидемиологическим и природоохранным нормам российского законодательства.
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