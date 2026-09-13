Мотор, который не глохнет под водой: отличная разработка для внедорожников

Совместное предприятие Horse Powertrain, которое собрали Renault Group и Geely, довело до серии 2,0-литровый двигатель B20.
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