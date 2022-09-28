Закон, порядок, государство

682 подписчика

Оренбургских юнармейцев представили к наградам за спасение и эвакуацию детей и стариков из горящего дома

Оренбургских юнармейцев представили к наградам за спасение и эвакуацию детей и стариков из горящего дома

Юнармейцы Иван Тищенко и Матвей Иванов, увидев пожар в 16-этажном доме, организовали эвакуацию детей и пожилых людей с нескольких этажей, на которые распространилось пламя.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх