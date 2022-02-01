Три причины американского экспансионизма

Вопрос о том, почему Запад на нас давит, задавал себе, видимо, каждый. Куда меньшее количество людей задает себе следующий по важности вопрос: а где и чем это давление в итоге закончится.
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