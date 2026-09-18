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Царьград

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«Торпедо» против ЦСКА: реванш за 0:3 на льду VOLGA Арены

«Торпедо» против ЦСКА: реванш за 0:3 на льду VOLGA Арены

На льду VOLGA Арены сегодня состоится очередной матч домашней серии нижегородского «Торпедо». Соперником хозяев станет столичный ЦСКА, встреча начнётся в 19:30.

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