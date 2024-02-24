Диана Крюгер, Марион Котийяр и Жюльет Бинош на премии "Сезар"

В концертном зале “Олимпия” в Париже прошла 49-я ежегодная церемония вручения премии “Сезар”. Мероприятие, на котором чествовали лучших кинодеятелей прошлого года, посетили многие французские и мировые звезды.
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