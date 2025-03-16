Астрологический прогноз на неделю с 17 по 23 марта

Новая неделя заставить сфокусироваться на себе и решить проблемы. Очередная неделя марта не будет богата на личные дела, так как ответственной за все процессы будет энергетика Коридора Затмений — она продлится до окончания месяца.
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