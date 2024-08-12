CellRep: нервные клетки миндалевидного тела помогают запоминать пугающие события Ученые из Орхусского университета (Дания) в составе международного научного коллектива обнаружили, что нейроны миндалевидного тела помогают формировать воспоминания о «страшных» событиях В рамках эксперимента ученые распределили мышей на две группы.