В Британии сообщили о новом пакете военной помощи Киеву

Великобритания и ряд ее союзников объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 150 миллионов фунтов стерлингов (около 191 миллиона долларов США), сообщает газета The Sun со ссылкой на министра обороны Великобритании Гранта Шаппса.