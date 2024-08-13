🎶 Приглашаем всех на благотворительный концерт! 🎶 16 августа в п. Полевом состоится концерт в поддержку бойцов СВО.
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🎶 Приглашаем всех на благотворительный концерт! 🎶 16 августа в п. Полевом состоится концерт в поддержку бойцов СВО.