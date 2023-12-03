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Сочный и сладкий! Бисквитный торт со сметанным кремом.

Сочный и сладкий! Бисквитный торт со сметанным кремом.

Этот бисквитный торт я готовлю по любому удачному поводу. Ждем гостей через 20 минут? Муж забыл купить десерт на детский праздник? Нужно поздравить коллегу с днем рождения сладким презентом? Этот рецепт меня еще ни разу не подводил! Простой, быстрый и очень вкусный получается десерт.

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