Сочный и сладкий! Бисквитный торт со сметанным кремом.

Этот бисквитный торт я готовлю по любому удачному поводу. Ждем гостей через 20 минут? Муж забыл купить десерт на детский праздник? Нужно поздравить коллегу с днем рождения сладким презентом? Этот рецепт меня еще ни разу не подводил! Простой, быстрый и очень вкусный получается десерт.
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