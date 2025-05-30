Лишь 9% жителей Барнаула категорически против, чтобы их дети работали дворниками

Отцы чаще матерей опасаются, что их дети пополнят ряды чиновников В Барнауле только 15% родителей поддержат любое решение ребенка в выборе профессии, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии