Световой меч Люка Скайуокера из "Звездных войн" продали за рекордные $3,75 млн

www.globallookpress.com Оригинальный световой меч Люка Скайуокера, использовавшийся на съемках фильма "Звездные войны: Эпизод V – Империя наносит ответный удар", продали на аукционе за рекордные $3,75 млн.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии