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Световой меч Люка Скайуокера из "Звездных войн" продали за рекордные $3,75 млн

Световой меч Люка Скайуокера из "Звездных войн" продали за рекордные $3,75 млн

www.globallookpress.com Оригинальный световой меч Люка Скайуокера, использовавшийся на съемках фильма "Звездные войны: Эпизод V – Империя наносит ответный удар", продали на аукционе за рекордные $3,75 млн.

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