3 июня 2024 года по народному календарю отмечается Оленин день. В Оленин день женщинам запрещается заплетать косы, чтобы волосы росли длинными, здоровыми и мягкими как лен.
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3 июня 2024 года по народному календарю отмечается Оленин день. В Оленин день женщинам запрещается заплетать косы, чтобы волосы росли длинными, здоровыми и мягкими как лен.