Пострадал ребёнок: авария на трассе М-4 «Дон»

28 августа в 16:10 минут на 786 км + 380 м автодороги М-4 «Дон» Чертковский район. По предварительным данным, водитель 1990 года рождения управляя автомобилем «Ауди 100» в светлое время суток, двигаясь по маршруту Республика Северная Осетия – г.