«Интер» отдал Сатриано «Лансу» в аренду с выкупом за 6 млн евро при сохранении места в Лиге 1

Миланский клуб объявил, что форварда арендовал «Ланс». Предусмотрен обязательный выкуп. По данным Maxifoot, французская команда заплатила за аренду 1 млн евро и приобретет уругвайца за 6 млн евро с учетом бонусов в том случае, если останется в Лиге 1 по итогам сезона.