«Убийца смартфонов среднего уровня». На подходе новый смартфон с батареей 10 000 мАч, это может быть Huawei Nova 16 SE

Пока Samsung застопорилась на батареях емкостью 5000 мАч, китайские производители смартфонов активно внедряют батареи емкостью 10 000 мАчИнсайдер Digital Chat Station сообщил о том, что некий местный (китайский) бренд разрабатывает новый смартфон, который вполне можно причислить к монстрам автономности, так как он получит батарею емкостью 10 000 мАч.