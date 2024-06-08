Газ станет основой энергетического перехода Индонезии

ДЖАКАРТА (ИА Реалист). Недавнее открытие месторождения природного газа у побережья Суматры станет основой энергетического перехода Индонезии, сообщил Nikkei Asia министр энергетики азиатской страны Арифин Тасриф.
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