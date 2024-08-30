Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Когда власть важнее патриотизма: роскошная жизнь влиятельных лиц Кабардино-Балкарии, забивших на гимн России

Когда власть важнее патриотизма: роскошная жизнь влиятельных лиц Кабардино-Балкарии, забивших на гимн России

Вот вам и новости из элитной школы №33 в Нальчике, где, казалось бы, всё должно быть идеально: и образование на высшем уровне, и дети из самых уважаемых семей, и, конечно же, уважение к символам государства.

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