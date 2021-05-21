В Пскове открылась выставка о преступлениях эстонских карателей

В Пскове открылась выставка «Без срока давности», передает телеканал «Известия».На ней представлены новые рассекреченные документы из архива регионального Управления ФСБ о преступлениях эстонских карателей в отношении жителей местных деревень.
В Пскове открылась выставка «Без срока давности», передает телеканал «Известия».На ней представлены новые рассекреченные документы из архива регионального Управления ФСБ о преступлениях эстонских карателей в отношении жителей местных деревень.
Свежие комментарии