Новый скандал во Франции: тайные слова Макрона вышли наружу

Историю с расистскими высказываниями президента Франции Эммануэля Макрона в адрес депутата Приски Тевено может подхватить лидер левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон, однако вряд ли скандал станет большим козырем в будущей предвыборной кампании.
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