Гайдукевич: Запад может учиться у РФ и Белоруссии проведению выборов

Запад может поучиться у России и Белоруссии проводить настоящие демократические выборы. Об этом сообщил ТАСС кандидат в президенты страны, председатель Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич.
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