Обвиняемые в ростовском СИЗО взяли в заложники сотрудников

Заключенные вооружены перочинным ножом В одной из камер следственного изолятора в Ростовской области обвиняемые захватили в заложники двух сотрудников уголовно-исполнительной системы, сообщает пресс-служба ГУ ФСИН России по региону.
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