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Порошенко: Запад перестанет помогать Киеву из-за выплат Зеленского

Порошенко: Запад перестанет помогать Киеву из-за выплат Зеленского

Выплаты по тысяче гривен, обещанные Владимиром Зеленским в рамках программы социальной поддержки, могут привести к прекращению западной помощи Украине, заявил экс-президент Петр Порошенко на срочном брифинге.

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