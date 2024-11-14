Порошенко: Запад перестанет помогать Киеву из-за выплат Зеленского

Выплаты по тысяче гривен, обещанные Владимиром Зеленским в рамках программы социальной поддержки, могут привести к прекращению западной помощи Украине, заявил экс-президент Петр Порошенко на срочном брифинге.
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