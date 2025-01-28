Минюст предлагает защиту от арестов для беременных и родителей с детьми-инвалидами

Российское Министерство юстиции предлагает изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, чтобы беременные женщины, отцы-одиночки и родители малолетних детей, обвиняемые в нетяжких преступлениях, могли избежать ареста.
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