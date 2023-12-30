Лукашенко подписал закон о повышении налогов для богатых белорусов

По указу президента в РБ поднимается налоговая ставка для физлиц с высокими годовыми доходамиБелорусы, которые зарабатывают более 200 тысяч белорусских рублей в год (5,65 млн российских рублей), будут платить повышенные налоги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии