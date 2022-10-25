Военное обозрение

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«Зачем человеку с состоянием в 730 миллионов нужна работа, за которую платят 164 тысячи в год?» - британцы рассуждают о новом премьере

«Зачем человеку с состоянием в 730 миллионов нужна работа, за которую платят 164 тысячи в год?» - британцы рассуждают о новом премьере

Риши Сунак, ставший председателем Консервативной партии Великобритании чисто технически из-за отсутствия других кандидатов, встретится с королем Карлом III, выступит с первым обращением к нации и официально сменит Лиз Трасс на посту премьер-министра.

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