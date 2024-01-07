5 главных монастырей Москвы

Даже в самом центре огромного мегаполиса существуют настоящие действующие монастыри. Большинство из них является памятниками истории и архитектуры, поэтому вынуждены мириться с толпами туристов, ежедневно их осаждающими.
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