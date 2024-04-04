Девять мобилизованных россиян погибли с начала палестино-израильского конфликта

В ходе конфликта в секторе Газа погибли девять военнослужащих Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с гражданством РФ, которые были призваны в рамках мобилизации после обострения палестино-израильского конфликта.
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