Почти 43 тыс тонн помощи доставлено Россией на Украину и в Донбасс, из зоны проведения СВО эвакуировано почти 2,5 млн человек

Россия продолжает помогать людям на освобожденных территориях ДНР, ЛНР и Украины. За всё время с начала СВО доставлено туда уже почти 43 тысячи тонн гуманитарной помощи, а эвакуировано почти 2,5 миллиона человек.
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