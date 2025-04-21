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  • Sergey Ivanov
    Дело не в «ценности и незаменимости». Просто им глубочайше наплевать на Россию и русских. Просто они считают, что Рос...Везде бардак: МВД...
  • Наталья
    Ну да, вон Васильева сидела под домашним арестом и песенки сочиняла. А теперь с Сердюковым опять на постах! А Иванов ...Стервятники
  • vagas Karlito
    Этот Репке что первый раз воздух портит!?  Никак пережить не могут ,что лупят хряков пинками!?)) Всё выглядит   таким...Опять всё не так:...

Проверкам быть: силовиков накажут если найдут нарушения во время рейда в бане "Бодрость"

Проверкам быть: силовиков накажут если найдут нарушения во время рейда в бане "Бодрость"

Avia.pro - СМИ банный комплекс «Бодрость» стал ареной драмы, от которой замирает сердце. 11 апреля 2025 года здесь прогремела полицейская проверка, в ходе которой задержали 59 человек, в основном граждан Киргизии.

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Комментарии
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ВЛ
Валерий Логачев
Как уже задалбывает это стиль изложения. Эпический при описании обычных новостных событий. Как понимаю, ИИ работает. Читать противно.
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1 д.
TS
Tatiana Shpakova
Вопрос , кто снимал ? И почему это видео попало в общий доступ ….
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1 д.
Александр Котов
Ведь ни кого из киргизов не убили же. А жаль...
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21 час.
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