Экс-чиновник РФС Созин: футбольный судья на детекторе лжи — это перебор

Бывший член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин выступил против проверки на полиграфе российских футбольных арбитров, которые подозреваются в получении взяток от представителей команд.
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