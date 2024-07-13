Военные пенсии будут проиндексированы на 5,1 процента

Ранее планировалось индексировать их на 4,5 процента Президент России Владимир Путин подписал закон, в котором прописана индексация военных пенсий на 5,1 процента вместо ранее планировавшихся 4,5 процентов.
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