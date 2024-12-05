«Известия»: Общий долг россиян по кредитам достиг 38 трлн рублей

Общий объем ссуд россиян превысил 38 трлн рублей на начало ноября, передает издание «Известия». Темпы выдачи кредитов гражданам в последние месяцы существенно замедлились на фоне активного повышения ключевой ставки.
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