Русская весна

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Берлин уже тревожится о следующей зиме из-за поставок газа

Берлин уже тревожится о следующей зиме из-за поставок газа

В Германии сохраняется риск чрезвычайной ситуации ближайшей зимой в связи с поставками газа, нельзя исключить того, что топлива не хватит, заявил в интервью Rheinische Post глава немецкого Федерального сетевого агентства (регулятора) Клаус Мюллер.

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