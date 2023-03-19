Берлин уже тревожится о следующей зиме из-за поставок газа

В Германии сохраняется риск чрезвычайной ситуации ближайшей зимой в связи с поставками газа, нельзя исключить того, что топлива не хватит, заявил в интервью Rheinische Post глава немецкого Федерального сетевого агентства (регулятора) Клаус Мюллер.