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Операторы БПЛА ВС РФ уничтожили четыре наблюдательных пункта ВСУ в зоне СВО

Операторы БПЛА ВС РФ уничтожили четыре наблюдательных пункта ВСУ в зоне СВО

Операторы FPV-дронов новороссийских десантников группировки войск «Днепр» Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили четыре наблюдательных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в опорных пунктах к северо-западу от Вербового в зоне специальной военной операции (СВО).

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