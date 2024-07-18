Операторы БПЛА ВС РФ уничтожили четыре наблюдательных пункта ВСУ в зоне СВО

Операторы FPV-дронов новороссийских десантников группировки войск «Днепр» Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили четыре наблюдательных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в опорных пунктах к северо-западу от Вербового в зоне специальной военной операции (СВО).
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