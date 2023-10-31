Блинкен: Палестинская национальная администрация станет лучшим вариантом для Газы

Палестинская национальная администрация станет лучшим вариантом для сектора Газа. Таким мнением поделился государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в ходе слушаний в комитете сената.
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