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«Единая Россия» разработает поправки ко второму чтению бюджета

«Единая Россия» разработает поправки ко второму чтению бюджета

Приоритет партии – реализация в полном объёме поручений Президента в Послании и выполнение положений Народной программы «Единая Россия» вместе с Правительством проработает поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета на предстоящую трёхлетку, сообщил врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев.

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