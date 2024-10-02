«Единая Россия» разработает поправки ко второму чтению бюджета

Приоритет партии – реализация в полном объёме поручений Президента в Послании и выполнение положений Народной программы «Единая Россия» вместе с Правительством проработает поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета на предстоящую трёхлетку, сообщил врио секретаря Генсовета партии Владимир Якушев.
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