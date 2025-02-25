В Госдуме предложили дать детям право на выплаты при гибели родителя на СВО

Члены Государственной Думы, представляющие фракцию «Новые люди», направили в правительство законопроект, который предлагает предоставить совершеннолетним детям право на получение страховых выплат в случае гибели их родителя в ходе специальной военной операции (СВО), если у погибшего не осталось других родственников.